Москва, 25 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил стабильность и успехи российского бизнеса. Об этом глава государства сказал 25 июля на совещании по экономическим вопросам.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время совещания по экономическим вопросам

«Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития», — заявил российский лидер.

Президент уточнил, что российские власти ставили перед предпринимателями именно такую задачу, когда формулировали подходы к экономической политике.

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Как ранее говорил Путин, отечественные бизнесмены показали, что их интересы связаны с Россией. В своём обращении на встрече с членами организации «Деловая Россия» глава государства отметил, что российские бизнесмены хотят открывать и расширять производство и приобретать активы именно у себя на родине.

29 июня на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» президент сообщил, что российские бизнесмены за пять месяцев подали 43 тыс. заявок на регистрацию новых товарных знаков. По словам Путина, санкции Запада не повлекли катастрофы, напротив, расширив возможности российских предпринимателей в несколько раз. Бизнесмены начали активно занимать освободившиеся рыночные ниши.