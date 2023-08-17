Москва, 17 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию и обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями поручил президент России Владимир Путин правительству. Об этом 17 августа сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах», — сказано в перечне поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок — 30 ноября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня Путин во время выступления на ПМЭФ сообщил, что поручил правительству упростить процесс перехода бизнеса в страну. Глава государства поручил сделать это до декабря текущего года. За это же время необходимо запустить механизм защиты прав российских граждан и юрлиц, владеющих российскими компаниями, но через зарубежные — так называемые прослойки.

Президент напомнил, что российское руководство никогда не выгоняло из страны представителей иностранного бизнеса, а напротив, предлагало всё взвесить, подумать о российских партнёрах, сделать выбор — уйти или остаться. Россия и сейчас не закрывает ни для кого двери.