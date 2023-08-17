Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
Москва, 17 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию и обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями поручил президент России Владимир Путин правительству. Об этом 17 августа сообщается на сайте Кремля.
«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах», — сказано в перечне поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок — 30 ноября 2023 года.
Как передавало ИА Регнум, 16 июня Путин во время выступления на ПМЭФ сообщил, что поручил правительству упростить процесс перехода бизнеса в страну. Глава государства поручил сделать это до декабря текущего года. За это же время необходимо запустить механизм защиты прав российских граждан и юрлиц, владеющих российскими компаниями, но через зарубежные — так называемые прослойки.
Президент напомнил, что российское руководство никогда не выгоняло из страны представителей иностранного бизнеса, а напротив, предлагало всё взвесить, подумать о российских партнёрах, сделать выбор — уйти или остаться. Россия и сейчас не закрывает ни для кого двери.