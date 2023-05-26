Москва, 26 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Обращаясь к участникам встречи, глава государства сказал: «Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы».

Он отметил, что российские бизнесмены хотят открывать и расширять производство, приобретать активы именно у себя на Родине.

Президент подчеркнул, что бизнес в России активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. По его словам, пришло время возвращать позиции на рынке и отечественные компании пользуются этой возможностью.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с членами «Деловой России» приурочена ко дню российского предпринимательства. На ней, помимо речи главы государства, запланированы выступления председателя «Деловой России» Алексея Репика и президента организации Павла Титова.