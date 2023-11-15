Вашингтон, 15 ноября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Ослабление России противоречит национальным интересам США, которым следует поскорее завершить украинский конфликт, заявил независимый кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди-младший в комментарии журналу Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Журналисты спросили его, следует ли главе государства вступить в мирные переговоры с целью прекратить боевые действия в зоне специальной военной операции.

«В настоящее время стратегия США основывается на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение ошибочно… Слабая и нестабильная Россия не принесёт пользу нашей безопасности, а лишь навредит нам», — сказал политик.

Такой же вопрос представители журнала задали двум другим кандидатам в президенты США — Марианне Уильямсон и Корнелу Уэсту. Уильямсон, которая является членом Демократической партии, считает, что Вашингтон нуждается в мирных переговорах, поскольку это позволит избежать затяжного конфликта, «как в Афганистане».

Уэст, который позиционирует себя в качестве независимого политика, в свою очередь выразил мнение о том, что Украину следует заставить пойти на заключение мирного соглашения. Кандидат в президенты подчеркнул, что финансирование Киева провоцирует «бесконечную войну на истощение». Он добавил, что такие действия являются пустой тратой средств.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Роберт Кеннеди — младший пообещал, что сможет завершить украинский конфликт в течение 100 дней в случае, если его изберут на пост главы Белого дома.

16 октября экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал, что США уже ведут поиски выхода из украинского конфликта на фоне провалов ВСУ. Он отметил, что американские власти пытаются действовать в этом направлении скрытно.

14 ноября депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина вынуждена менять тактику общения с чиновниками США на фоне снижения общественной поддержки в адрес Киева.