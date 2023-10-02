Москва, 2 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Россия не видит перспектив в отношениях с США, пока они не изменят свою политику. Об этом 2 октября заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Пока они [США] не одумаются и не начнут менять политику <…> не думаю, что появятся какие-то перспективы», — сообщил российский дипломат.

Он добавил, что Россия обсуждает с американской стороной только технические, визовые вопросы, а эпизодически — гуманитарные ситуации.

Рябков уточнил, что основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают из-за действий Вашингтона. Он отметил, что односторонний мораторий не встретил должной реакции США. Кроме того, Россия не получила предложений о проверке соблюдения американской стороной моратория на ядерные испытания. Как уточнил дипломат, пока никаких политических решений по этому вопросу принято не было.

Для России и США 2023 год начался без сигналов о возможной разморозке двусторонних отношений. Сообщалось, что контакт между сторонами продолжается на уровне представителей спецслужб и военных ведомств, президенты стран не общаются.

Президент Владимир Путин в апреле заявил, что поддержка США госпереворота на Украине привела к деградации двусторонних отношений с Россией. При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва всегда выступала за равноправные отношения с Вашингтоном и этот принцип сохраняется.

В апреле Сергей Рябков заявил, что Россия и США уже прошли период холодной войны и находятся в стадии горячего конфликта. Как уточнил замглавы МИД, США вовлечены в гибридную войну с Россией по разным направлениям. Он также отмечал, что договор о сокращении наступательных вооружений обречён в связи с враждебной политикой Вашингтона.