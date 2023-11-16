Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки возобновляют прямые военные контакты с Китаем. Об этом 15 ноября заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Rao Aimin/Global Look Press

По слова Байдена, возобновление прямых контактов военных двух стран является критически важным решением.

«Мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным коммуникациям», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Байден назвал состоявшиеся 15 ноября переговоры с председателем КНР одной из самых конструктивных и продуктивных встреч. По его словам, они с Си Цзиньпином смогли достичь важного прогресса.

Встреча Байдена с китайским лидером прошла на полях саммита АТЭС. Их переговоры продлились чуть меньше 2,5 часа.

Позднее в этот же день президент США снова назвал Си Цзиньпина «диктатором», несмотря на состоявшиеся переговоры. Байден уточнил, что считает председателя КНР таковым, так как последний управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от правительства США.