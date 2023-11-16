Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назвал состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином одной из самых конструктивных и продуктивных встреч с китайским лидером. Он заявил об этом 15 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров.

White House/Global Look Press Президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином

«Я думаю, это была одна из наших самых конструктивных и продуктивных дискуссий. <…> Наши встречи всегда были довольно откровенными. Мы не во всём соглашались», — сказал он.

Американский лидер отметил, что на прошедшей встрече они с Си Цзиньпином смогли достичь важного прогресса.

Как сообщало ИА Регнум, встреча президента США и председателя КНР прошла 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Их переговоры продлились чуть меньше 2,5 часа.

Позднее в этот же день Байден вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором», несмотря на проведённые переговоры. Американский лидер уточнил, что считает председателя КНР таковым, так как последний управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от правительства США.

Байден 20 июня также называл Си Цзиньпина «диктатором». Он пояснил, что сделал такое заявление потому, что китайский лидер якобы смутился, узнав новость о том, что в небе над США в феврале отклонился воздушный шар.