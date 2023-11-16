Пекин, 16 ноября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Страны Европейского союза устали оказывать военную поддержку Киеву и это может их заставить пойти на поиск компромисса с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом 15 ноября написала китайская газета Global Times (GT) со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европа демонстрирует утомление из-за поставок [оружия] Киеву и может перейти к компромиссу [с Россией по украинскому конфликту]», — говорится в материале.

По словам экспертов, среди членов ЕС наблюдается разногласие в вопросе о поддержке Киева путём сокращения собственного бюджета, и это заставило их пересмотреть свои позиции по конфликту на Украине.

Как считают аналитики, на фоне этого в европейских странах стали склоняться к мнению о необходимости переговоров и компромиссов с Россией. Также в этой ситуации сыграло свою роль обострение палестино-израильского конфликта, считают эксперты.

«Поэтому, если мы представим себе картину в целом, инвестиции Киеву, безусловно, сократятся», — отмечается в публикации.

Положение ВСУ ухудшится из-за отсутствия поставок обещанного Европой оружия, а оборонительные линии российских военных не дают украинской армии добиться прорыва на поле боя, добавили эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе заморозить конфликт с Россией. Он также высказал мнение, что конфликт нужно закончить на условиях Киева.

Экс-главком войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию». По его мнению, это не понравится ни Киеву, ни Западу, однако это необходимая мера.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 ноября заявил, что конфликт на Украине должен закончиться по «вьетнамскому» сценарию, предусматривающему полное освобождение украинской территории от интервенции Запада. Он подчеркнул, что конфликт завершится, когда США уйдут с Украины и проживающие на этих землях люди возвратятся в Русский мир.