Мелитополь, 13 ноября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Украинский конфликт должен закончиться по «вьетнамскому» сценарию, который предусматривает полное освобождение Украины от интервенции Запада. Такое мнение 13 ноября высказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Как он отметил в беседе с «РИА Новости», «корейский» сценарий не устраивает российскую сторону, так как он предполагает замораживание конфликта, однако его необходимо окончательно разрешить.

«Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — сказал он.

Рогов добавил, что, по его мнению, украинский конфликт закончится после ухода американцев и возвращения проживающих на этих землях людей в Русский мир.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября бывший главком НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с возможной потерей территорий Украины по «корейскому сценарию». Он добавил, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может надеяться на полную победу.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от крымского региона Михаил Шеремет 13 ноября назвал ловушкой идею завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он подчеркнул, что США и союзники пытаются заморозить конфликт для превращения его в фугас замедленного действия, который может взорваться в любой момент.