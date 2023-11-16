Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что отношения Вашингтона и Пекина имеют светлое будущее. Об этом он заявил на встрече с президентом США Джо Байденом, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ding Lin/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

Переговоры двух лидеров проходили «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (американский штат Калифорния). Беседа заняла чуть менее 2,5 часа.

«Я твердо убежден в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», — сказал китайский глава.

Он отметил, что Китай и США придерживаются разных путей развития и являются носителями разной культуры. Кроме того, у них разная история и социальная система.

Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что Вашингтон и Пекин придерживаются принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Председатель КНР считает, что Китай и США смогут «разрешить разногласия и найти способ правильного сосуществования двух крупных стран».

Как сообщало ИА Регнум, после встречи с Си Цзиньпином Джо Байден вновь назвал китайского лидера «диктатором». Он пояснил, что думает так о председателе Китая, поскольку тот руководит коммунистической страной, а правительство КНР полностью отличается от американского.

В июне 2023 года Байден также назвал Си Цзиньпин «диктатором». Китайский глава на встрече с американским президентом в Сан-Франциско 15 ноября выразил мнение, что конфликт США и Китая закончится невыносимыми последствиями для обеих сторон.

9 октября в Пекине Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией сенаторов из США заявил, что КНР и Соединённые Штаты должны стабилизировать и вывести на новый уровень двухсторонние отношения.