Пекин, 9 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Пекин и Вашингтон должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения, заявил 9 октября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине, слова которого передаёт телеканал CGTN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Цель наших стран состоит в том, чтобы стабилизировать и улучшить отношения, найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху», — сказал он.

По словам Си Цзиньпина, Китай и США как крупные державы должны продемонстрировать соответствующий дух, видение и ответственность. Глава КНР призвал должным образом наладить китайско-американские отношения, уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать для взаимной выгоды.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября сенатор от штата Айдахо Майк Крэйпо сообщил, что делегация американских сенаторов посетит Китайскую Народную Республику с визитом, в рамках которого рассчитывает провести встречу с председателем КНР, а также встретиться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае, чтобы обсудить будущие инвестиции для компаний из США.

В начале сентября пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что экономические отношения между КНР и Соединёнными Штатами Америки переживают «трудный период», поскольку на экономическое сотрудничество и торговлю негативно влияют односторонние санкции, а также ужесточение экспортного контроля. Он подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть крупнейшим источником импорта для США.