Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Конфликт между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой приведёт к невыносимым последствиям для обеих сторон. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон», — сказал китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин почеркнул, что отношения между Китаем и США являются «самыми важными» во всём мире, и обратил внимание на невозможность прекращения взаимодействия двух государств.

Джо Байден в свою очередь призвал не допустить того, чтобы конкуренция между США и Китаем переросла в конфликт, и заявил, что надеется на нормализацию отношений.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 14 ноября, где в среду провёл встречу с американским президентом. В аэропорту китайского лидера встретили губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

Незадолго до визита Си Цзиньпина помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рассчитывает увидеть конкретные и взаимовыгодные результаты по итогам встречи лидеров двух стран.