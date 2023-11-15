Доха, 15 ноября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС идут переговоры об освобождении 50 заложников из плена палестинцев. Условием для этого ХАМАС назвал трёхдневное прекращение огня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обсуждаемая сделка, которая была согласована с США, также позволит Израилю освободить некоторых палестинских женщин и детей из израильских тюрем и увеличить объём гуманитарной помощи, разрешенной в сектор Газа», — говорится в публикации.

Отмечается, что это может стать самым крупным освобождением людей из плена ХАМАС с 7 октября — начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Израиль продолжил переговоры по обмену пленными, в то время как ХАМАС согласился с общими принципами этой сделки.

Вместе с тем неизвестно, сколько палестинских женщин и детей может освободить Израиль. Также от ХАМАС могут потребовать полный список оставшихся в живых заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Также в ХАМАС обвинили израильского премьера Биньямина Нетаньяху в несерьёзном отношении к сделке по освобождении заложников. Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер Аль-Ноно заявил, что Нетаньяху подрывает прогресс и использует проблему с пленными для продолжения ударов по сектору Газа. Аль-Ноно не подтвердил напрямую обсуждаемое соглашение.

Как сообщало ИА Регнум, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк сказал о готовности палестинцев освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на гуманитарное перемирие, во время которого помощь доставят во все без исключения районы сектора Газа.

После этого обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на свои источники сообщал, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению большинства израильских женщин и детей. Указано, что их могут освобождать небольшими группами одновременно с содержащимися в тюрьмах Израиля палестинцами.

Затем стала появляться информация об обсуждении конфликтующими сторонами варианта обмена «детей на детей». Такое предложение поступило во время переговоров при посредничестве Катара и США.