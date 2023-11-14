Газа, Палестина, 15 ноября, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС готово в любое время освободить удерживаемых заложников в случае установления и соблюдения условий перемирия, заявил член политбюро организации Иззат ар-Ришк 14 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирие, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа», — говорится в заявлении, опубликованном его Telegram-канале.

При этом представитель ХАМАС обвинил Израиль в отсутствии стремления к достижению этой договорённости. По его словам, израильская сторона предпринимает всё возможное, чтобы не идти на прекращение огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнейшес сообщил, что власти Израиля и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению большинства израильских женщин и детей, взятых в заложники с начала эскалации конфликта. По его словам, об окончательном соглашении может быть публично объявлено в течение ближайших нескольких дней.