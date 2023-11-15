Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Вариант обмена заложниками по формуле «детей на детей», предложенный в ходе переговоров, изучают Израиль и палестинское движение ХАМАС. Об этом 15 ноября сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Предложение обменяться заложниками-детьми поступило во время переговоров при посредничестве Катара и США. Как утверждают источники, вариант обмена предусматривает освобождение Израилем заложников из числа пленных палестинских детей, а ХАМАС должен будет отпустить удерживаемых в секторе Газа израильских детей.

По данным телекомпании, переговоры продолжаются, окончательное решение ещё не принято.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению большинства израильских женщин и детей, взятых в заложники 7 октября. Как сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес, об окончательном соглашении может быть публично объявлено в течение ближайших нескольких дней.

В свою очередь, представитель боевого крыла движения бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда уточнил, что ХАМАС готов освободить до 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие.