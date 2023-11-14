Газа, Палестина, 14 ноября, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению большинства израильских женщин и детей, взятых в заложники 7 октября. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

По словам Игнейшеса, об окончательном соглашении может быть публично объявлено в течение ближайших нескольких дней, если сторонам удастся согласовать последние детали.

Согласно предварительным договорённостям, израильские женщины и дети будут освобождаться небольшими группами одновременно с содержащимися в израильских тюрьмах палестинцами.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель боевого крыла движения бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда в своём видеообращении сообщил, что ХАМАС готово освободить до 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие и беспрепятственный ввоз в сектор Газа гуманитарной помощи. Он отметил, что переговоры при посредничестве Катара велись в течение недели.