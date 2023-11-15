Москва, 15 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились до 210 военных на краснолиманском и купянском направлениях в зоне спецоперации, сообщил 15 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника составили до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», — уточнил Конашенков, говоря о краснолиманском направлении.

В Минобороны добавили, что российские военные на этом направлении отразили за сутки три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка (ДНР).

На купянском направлении потери украинских сил за сутки составили до 30 военных. В ведомстве сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили артиллерийскую систему М777, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 украинских сил.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, в Минобороны заявили, что ВСУ за прошедшие сутки в ходе боёв на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях потеряли около 400 военных.

Кроме того, российские военные ликвидировали три пункта управления украинских соединений и частей в ДНР. Удары по объектам российские силы нанесли в районе Серебрянки. За сутки ВС России также уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.