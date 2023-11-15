Москва, 15 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки в ходе боёв на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях потеряли около 400 военных, сообщил 15 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по украинским позициям, находившимся возле населённых пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка в ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих, танк и семь автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы «МСТА-Б», а также пушка МТ-12», — добавил Конашенков.

На южнодонецком направлении действует группировка войск «Восток» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники трёх бригад ВСУ возле Угледара, Ровнополя в ДНР и села Червоное в Запорожской области. В этом районе украинская армия потеряла до 140 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля.

Российские артиллеристы также нанесли удары по САУ М109 Paladin, произведённой в США артиллерийской системе М777, самоходной пушке «Гиацинт-С», двум гаубицам Д-20 и пушке МТ-12.

На Запорожском направлении российские бойцы при участии авиации артиллерии отразили атаку украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям противника под Работино.

«Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВСУ на этих направлениях потеряли около 430 военнослужащих. На донецком направлении российские бойцы отразили пять атак украинских штурмовиков, уничтожив до 300 военных. На южнодонецком направлении российские войска отразили одну атаку ВСУ и уничтожили до 60 бойцов противника. На запорожском направлении ВС РФ нанесли удары по украинским позициям под Работино. Потери ВСУ составили до 75 военных.