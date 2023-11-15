Москва, 15 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Статья The Wall Street Journal (WSJ) о возобновлении контрнаступления ВСУ может быть заказной, потому что любые попытки украинской армии перебросить свои силы на левый берег Днепра самоубийственны. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее обозревателю WSJ Мэтью Люксмуру стало известно о попытках ВСУ возобновить контрнаступление. По его словам, морские пехотинцы переходят Днепр ночью в составе небольших групп. Так Киев стремится усилить свое присутствие на утраченных территориях. ВСУ стягивают туда западную технику и готовятся атаковать российские силы. Журналист также отметил, что украинские военные считают эту попытку последней.

Военный аналитик поделился мнением, что не стал бы полноценно доверять материалу американского издания. Тем более что такая информация нужна в поддержку позиции главы киевского режима Владимира Зеленского, который высказался о намерении продолжать наступление, но для этого он вновь просит у Запада больше вооружения.

«Это издание пишет о том, чего не может быть. Можно допустить, что это заказная статья о том, что Украина несмотря на то, что полностью провалила летнюю наступательную кампанию, у неё есть силы и средства на попытку реабилитироваться сейчас. На самом деле этого нет», — отметил Леонков.

По его мнению, если же ВСУ всё же предприняли бы подобные попытки ночного перехода через Днепр, то они не имели бы никакого успеха. Военный эксперт подчеркнул, что описанная корреспондентом операция идеальна только на бумаге.

«Самоубийственная попытка. Потому что попытки захватить какой-то плацдарм на левом берегу заканчиваются тем, что все эти группы либо попадают в лучшем варианте к нам в плен, в худшем — их ликвидируют. На линии боевого соприкосновения не бывает ничего идеального. Реальность такова, что пытки создать плацдарм и с него развить какое-то контрнаступление терпят поражение», — поделился мнение военный эксперт.

Он отмети, что эта попытка могла бы в военно-стратегическом смысле иметь значение, если бы у Украины было достаточно сил, средств и ресурсов. Как объяснил Леонков для того, чтобы форсировать Днепр, закрепиться на участках, развить операцию нужно большое количество техники. По его словам, это очень серьёзная задача. Кроме того, у этой операции есть сразу несколько недостатков.

«Первое — это отсутствие прикрытия с воздуха и малочисленность ПВО. Потому что в любой момент, как только начинается эта операция, наши ждут, когда в этот котёл — плацдарм, как они его называют, затянется побольше сил и средств, а затем просто их уничтожают», — рассказал Леонков.

Также в данном случае военные обнаруживают и войска противника, которые сосредотачиваются на правом берегу и ждут переправу. Их также ликвидируют. По оценке Леонкова, сложность состоит ещё и в том, что переправлять через реку нужно и более массированное оружие, инженерную технику. Для этого не подходят резиновые лодки, на которые могли рассчитывать украинские солдаты.

«Практика показывает, что все эти попытки форсировать левый берег заканчиваются неудачами. У них был небольшой шанс в определённый момент во время летнего наступления, но они его не использовали. И теперь уже всё», — заключил эксперт.

Как рассказал 15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска и в самом деле предприняли попытку перебраться на левый берег Днепра, а ВС России устроили им «огненный ад» в Крынках — поселке на левобережье.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — пишет Сальдо.

Губернатор пояснил, что местность вокруг Крынок после подрыва Каховской ГЭС представляет собой заболоченное и труднопроходимое место.

13 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном признал тяжёлое положение ВСУ на отдельных участках фронта. По его словам, таковыми являются авдеевское, купянское и марьинское направления в зоне боевых действий. Стороны также обсудили возможные будущие наступательные действия и планы на зимний период.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский по видеосвязи на конференции заявил 8 ноября о планируемом наступлении ВСУ в 2023 и 2024 годах. Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский признал наличие определённых трудностей в контрнаступлении ВСУ. Неудачи он объяснил тем, что Украина не получила от Запада необходимого количества оружия. Зеленский добавил, что ВСУ попробуют показать результат в текущем году. При этом, по его словам, на будущий год у Киева также есть план.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. По его словам, у Украины уже нет шансов изменить ситуацию и мир становится свидетелем медленной гибели киевского режима.