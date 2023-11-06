Вашингтон, 6 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. Об этом 6 ноября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Он даёт приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что всё, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев», — сказал Джонсон.

По его словам, у Украины уже нет шансов изменить ситуацию и мир становится свидетелем медленной гибели киевского режима.

Также Джонсон обратил внимание на то, что НАТО сейчас больше обеспокоено конфликтом между Израилем и Палестиной.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Джонсон заявил, что НАТО ожидает печальное будущее после фиаско, которое альянс потерпел в украинском конфликте. По его словам, конфликт на Украине обернулся провалом для альянса, а западные политики вскоре начнут быстро «умывать руки», чтобы дистанцироваться от Украины, так как не захотят быть связаны с проигрышным делом.

Бывший дипломат США Час Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на «серьёзные разногласия» внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.