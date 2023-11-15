Мехико, 15 ноября, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Пожилую гражданку России Валентину Котову, которую родственники оставили в Мексике и уехали в США, направили в Москву сотрудники российского консульства в Мехико и призвали помочь женщине. Об этом 15 ноября рассказал консул Александр Иващенко в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснил консул, 73-летняя Котова продала всё имущество и прибыла в Мексику в 2022 году вместе с сыном и его женой, чтобы нелегально попасть в США. Миграционная служба пресекла попытку пересечь границу, после чего семья проживала в Мексике. Сын Котовой и его жена-украинка смогли уехать в США по программе для украинских беженцев, а пожилая женщина осталась без денег у дверей консульства России.

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы её разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у неё в России вообще нет никаких родственников», — рассказал Иващенко.

Женщину в России никто не ждёт, а между тем ей требуется уход, так как из-за болей в спине она не ходит и передвигается на коляске. Кроме того, у Котовой есть проблемы с высоким давлением, а жилья в России у женщины нет. Сын Котовой отказался участвовать в её дальнейшей жизни, поэтому работникам консульства пришла идея обратиться в прессу.

«Всё думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — добавил Иващенко.

Пенсионерка, по словам консула, рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако её состояние здоровья вызывает тревогу, а документы для получения в Москве медицинской помощи у женщины отсутствуют.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале ноября более ста российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ, ожидая возвращения в Благовещенск. Вынужденная задержка связана с непростой гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур.