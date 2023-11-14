Москва, 14 ноября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Аэропорт «Шереметьево» оснастили системой «ЕНОТ-СД» для обнаружения и противодействия дронам, сообщили 14 ноября «Известия».

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«Комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путём создания помех», — сообщили в аэропорту.

В комплексе установили программное обеспечение «Лаборатории Касперского», в котором используется искусственный интеллект, не имеющий аналогов. В аэропорту подчеркнули, что новая система не будет мешать наземным средствам связи и авиационной электросвязи.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в московских аэропортах задержали более 30 рейсов и отменили шесть. Это произошло после очередной попытки ВСУ атаковать столицу с помощью беспилотника. В результате его сбили российские средства ПВО над Домодедовским районом Подмосковья.

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук 8 сентября сообщил, что из-за атак дронов на Москву экипажам самолётов приходится корректировать маршруты, что приводит к дополнительным расходам. По его словам, если борт садится в другом аэропорту, на перелёт приходится тратить до 800 тыс. руб.