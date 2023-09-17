Москва, 17 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Не менее 31 рейса задержали и шесть отменили в трёх аэропортах Москвы «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» утром 17 сентября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Согласно данным на 7:32 мск, в аэропорту «Внуково» были задержаны пять рейсов, ещё пять были отменены, в аэропорту «Домодедово» были задержаны 19 рейсов, ещё один отменён. В «Шереметьево» были задержаны семь рейсов.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 17 сентября предпринял очередную попытку атаковать Москву беспилотником. Украинский БПЛА был уничтожен, сообщили в Минобороны России. Беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит средствами ПВО над Домодедовским районом Подмосковья. Информации о пострадавших и повреждённых объектах нет.

Ещё один беспилотник ВСУ утром 17 сентября был уничтожен силами ПВО в Раменском районе. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, от падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.

Высокоточным снарядом «Краснополь» поражен пункт управления беспилотниками ВСУ. Удалось вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчетов, уничтожить 120-мм миномет.