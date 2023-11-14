Брюссель, 14 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Россия сохранила военно-морской потенциал в Арктике после начал специальной военной операции на Украине, заявил в интервью, опубликованном 13 ноября изданием Defense One, заместитель командующего объединённого командования сил НАТО в Норфолке Тим Генри.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что за последние годы Россия значительно укрепила позиции в Арктике, восстановила десятки баз и развивает северные территории. Представитель НАТО напомнил про российский Северный флот, который в том числе располагает восемью субмаринами с баллистическими ракетами.

«Я не вижу уменьшения потенциала», — сказал Генри.

Министерство обороны России в августе сообщило, что Северный флот обеспечивает безопасность судоходства и морской экономической деятельности на протяжении Северного морского пути в Арктике. Воздушную разведку и прикрытие сил в Арктической зоне проводят истребители МиГ-31 морской авиации.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов в декабре 2022 года заявил, что США и их союзники пытаются оспорить право России на использование Севморпути и при этом обвиняют Москву в милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что российские войска там находятся не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона.