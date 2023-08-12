Москва, 12 августа, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

Для решения задач в Арктической зоне Северного Ледовитого океана задействуют отряд боевых кораблей Северного флота. В его составе ― большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов». Корабли уже вышли с главной базы Северного флота ― города Североморска и направляются в места дежурства.

Также задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в Арктической зоне, выполняет сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота.

«В Арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск», ― добавили в оборонном ведомстве.

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Они мониторят воздушное пространство, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска присутствуют в Арктике не для демонстрации военной силы, а ради обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути.

В июле президент России Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ — 2» по Севморпути. Глава государства отметил, что после реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться. Для этого необходимы ледоколы, причём ледоколы самого большого класса. Российский лидер убеждён, что загрузка Севморпути будет только расти.

Севморпуть является кратчайшим маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком. Однако движение по нему ограничено из-за сезонного сковывания северных морей льдами. В 2022 году по данному пути прошли 40 судов, которые в общей сложности перевезли более 1,2 млн тонн грузов.