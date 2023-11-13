Москва, 13 ноября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. «Вьетнамский сценарий» разрешения украинского конфликта, который наиболее приемлем для России, представляется сложно реализуемым, поскольку трудно поверить, что Запад готов навсегда оставить попытки подчинить себе Украину и лишиться влияния в регионе. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что конфликт на Украине должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию, что предусматривает полное освобождение республики от интервенции западных стран. Рогов исключил «корейский» вариант, о котором ранее высказался экс-главком НАТО, адмирал Джеймс Ставридис. Глава запорожского общественного движения отметил, что по корейскому сценарию конфликт будет лишь заморожен на время, а не разрешён полностью, что не устраивает Россию.

Военный эксперт Кошкин согласился, что вьетнамский вариант развития событий наиболее приемлем для России. Однако достичь его не так просто.

«Всем россиянам, как и Рогову, хотелось бы, чтобы мы полностью решили все задачи, которые ставились по ходу СВО, а именно денацификация и демилитаризация Украины. И «вьетнамский сценарий» видится наиболее вероятным и приемлемым для нас. Но реализовать его непросто, поскольку он предполагает полное прекращение влияния Запада, уход европейских и американских военных с территории республики. А как уже показал опыт и время — Запад может лгать о своих решениях», — поделился Кошкин.

Он отметил, что сложно представить причину, по которой США навсегда откажутся от своих планов на Украину. Военный эксперт также подчеркнул, что Россия выступает против заморозки конфликта, которую предусматривает корейский сценарий, потому что это всего лишь на несколько лет создаст паузу в вооружённых столкновениях. По мнению эксперта, проблему надо решать сейчас. И на данный момент, как он заметил, Россия имеет все преимущества в боевом противостоянии, о чём свидетельствует и сделанное ранее признание главкома ВСУ Валерия Залужного. Он заявил, что украинские силы в тупике. При этом, как заметил Кошкин, российские военные активно продолжают решать поставленные президентом цели и задачи СВО.

С невозможностью на данном этапе завершить конфликт согласилась и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко. Она отметила, что возле освобождённых территорий новых субъектов России всё ещё неспокойно, а потому российское руководство продолжает специальную военную операцию для обеспечения безопасности границ. И в этом случае «корейский сценарий», о котором говорил Ставридис, выглядит неприемлемым. Причём для всех сторон конфликта.

«И вариант Ставридиса на самом деле не устроил бы никого — ни Россию, ни Украину, ни НАТО, ни Евросоюз. И только в этом его единственный небольшой плюс, объединяющий взгляды. И потому его реализация маловероятна», — поделилась Войко.

Она отметила, что «корейский сценарий» предусматривает разделение территорий по линии боевого соприкосновения и принятие согласия сторон на те территориальные реалии, которые есть на данный момент. Но Киев в лице своего руководства активно отвергал идею любых даже минимальных территориальных уступок, что, по мнению политолога, значит, что у действующей элиты есть интерес продолжать военные действия. Запад же, как объяснила Войко, также видит Украину территорией нестабильности, а заморозка конфликта может заставить Киев вновь с большими усилиями требовать своего принятия в НАТО. Но, по мнению политолога, ни США, ни Евросоюз на самом деле не хотят включать Украину в Североатлантический альянс.

«Потому что если бы хотели, то давно бы уже приняли. Но вопрос постоянно откладывают», — заключила политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября бывший главком НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с возможной потерей территорий Украины по «корейскому сценарию». Он добавил, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может надеяться на полную победу.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от крымского региона Михаил Шеремет 13 ноября назвал ловушкой идею завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он подчеркнул, что США и союзники пытаются заморозить конфликт для превращения его в фугас замедленного действия, который может взорваться в любой момент.