Симферополь, 13 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Идея завершить конфликт на Украине по «корейскому сценарию», который предполагает его заморозку, является ловушкой. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от крымского региона Михаил Шеремет.

Известия/Тарас Петренко

«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта — это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

Он считает, что США и их союзники стремятся заморозить конфликт на Украине, чтобы превратить его в фугас замедленного действия, способный взорваться в любой момент.

Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис отметил, что Украина могла бы извлечь урок из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов.

По его мнению, стране нужно вести переговоры «мир в обмен на землю», приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО). Он подчеркнул, что, как и в случае с Корейской войной, ситуация, скорее всего, сведётся к замороженному конфликту. При этом чем быстрее прекратятся масштабные боевые действия, тем быстрее украинцы приступят к процессу реконструкции.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель испанской газеты El País Кристиан Сэгура ранее заявил, что конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове. Он напомнил о высказываниях многих аналитиков и политических деятелей о вероятности корейского сценария для Украины. В текущем году такая возможность стала реальной, и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским опасается этого, подчеркнул эксперт. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

Политический аналитик Павел Шипилин в беседе с ИА Регнум заявил, что не имеет значение, будет ли Украина разделена по корейскому сценарию или как-то иначе, потому что важно добиться денацификации республики в целом и прекращения угроз в сторону России, которые исходят от киевского режима, поддерживаемого Западом.

В свою очередь политолог Максим Жаров отметил, что корейский сценарий остаётся лишь гипотетической идеей, которая может рассматриваться США и Великобританией для своих целей, но пока не представляется основной.