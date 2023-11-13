Москва, 13 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Пункт пропуска «Рафах» на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 человек, сообщили 13 ноября в пресс-службе МЧС России.

Александр Елистратов/ТАСС

«Пункт пропуска «Рафах» уже пересекли 99 человек, из них 43 ребенка», — говорится в сообщении.

Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли 98 российских граждан. Министерство организовало в столице Египта оперативный штаб. Ночью туда прибыла первая группа россиян в составе 70 человек.

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву с 70-ю россиянами. Среди эвакуированных была беременная женщина и 27 детей. Всех граждан осмотрели медики и допустили к перелёту.

В списке на эвакуацию 13 ноября из сектора Газа через пункт «Рафах» числится 421 иностранец. Помимо российских граждан, в списки включили граждан Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 13 ноября заявил, что власти рассчитывают на продолжение эвакуации российских граждан из сектора Газа.