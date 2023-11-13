Москва, 13 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Специальный борт МЧС России 13 ноября вылетел из Каира в Москву с 70-ю россиянами, эвакуированными из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

МЧС РФ/РИА Новости

«Самолёт Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.

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В МЧС подчеркнули, что эвакуированных сопровождают медики и психологи. Глава министерства Александр Куренков заявил о важности поддержки каждого вывезенного россиянина.

Как сообщало ИА Регнум, первую партию российских граждан из 70 человек выпустили из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» в ночь 13 ноября. Оттуда их на автобусах доставили в Каир, где сотрудники МЧС оборудовали оперативный штаб.

Среди эвакуированных была беременная женщина и 27 детей. Всех россиян осмотрели медики и допустили их к перелёту. В оперштабе в Каире находится советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Днём 13 ноября в МЧС сообщили, что из сектора Газа в Египет выпустили 98 россиян. Сотрудники министерства продолжают работу на пункте пропуска.