Самолёт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву
Спецборт Ил-76 с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву
Москва, 13 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Специальный борт МЧС России 13 ноября вылетел из Каира в Москву с 70-ю россиянами, эвакуированными из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Самолёт Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что эвакуированных сопровождают медики и психологи. Глава министерства Александр Куренков заявил о важности поддержки каждого вывезенного россиянина.
Как сообщало ИА Регнум, первую партию российских граждан из 70 человек выпустили из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» в ночь 13 ноября. Оттуда их на автобусах доставили в Каир, где сотрудники МЧС оборудовали оперативный штаб.
Среди эвакуированных была беременная женщина и 27 детей. Всех россиян осмотрели медики и допустили их к перелёту. В оперштабе в Каире находится советник главы МЧС России Даниил Мартынов.
Днём 13 ноября в МЧС сообщили, что из сектора Газа в Египет выпустили 98 россиян. Сотрудники министерства продолжают работу на пункте пропуска.