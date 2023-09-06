Молдавия, 6 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Молдавия согласилась частично погасить долг перед Газпромом, выплатив $8,6 млн долга из $709 млн, заявил 6 сентября министр энергетики республики Виктор Парликов.

Вениамин Демидецкий/ТАСС

По итогам проведённого аудита долга «Молдовагаза» чиновник заявил, что сумма в $8,6 млн — это результат вычислений, касающихся как долга перед Газпромом, так и претензий, которые российской компании может предъявить со своей стороны Кишинёв.

Парликов заявил, что сумма неподтверждённых документами долгов составляет $276 млн, поскольку, как показала проверка, ни «Молдовагаз», ни Газпром не представили документы.

Задолженность на 31 октября 2021 г. составляла $756 млн, однако её часть Кишинёв погасил. В общей сложности на конец марта 2022 года сумма долга «Молдовагаза» перед Газпромом составила $709 млн, отметил чиновник.

«Предлагается заплатить сумму в эквиваленте $8,6 млн на этом этапе и чтобы все вопросы были закрыты. То есть чтобы эта задолженность была решена путём выплаты 8,6 млн. Это предложение, которое мы направили Газпрому. Ждём реакции», — заявил Парликов.

В октябре 2021 года Газпром согласился продлить поставку газа «Молдовагазу» при условии проведения в 2022 году аудита накопившейся задолженности. Аудит провели норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma и британская Forensic Risk Alliance&Co.

Договорённость с Газпромом предполагала, что аудит завершится к 1 октября, но сроки его сдвинулись.

Молдавский президент Майя Санду 3 сентября заявила, что у страны нет долга в $800 млн вперед Газпромом. По её мнению, Кишинёв якобы пытаются обмануть. Об этой сумме до сих пор не упоминалось. Официально долг составляет $709 млн с учётом пени.