Москва, 13 ноября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Силами российских военнослужащих уничтожен склад с боеприпасами ВСУ под Харьковом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«В районе населённого пункта Старица Харьковской области поражён склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Также на данном направлении российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады противника возле населённого пункта Загоруйковка. ВСУ потеряли 40 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, как заключили в Минобороны, украинская армия лишилась американской артиллерийской системы М777, гаубицы Д-30 и самоходной установки «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 ноября в Николаевской области Украины взвыли сирены воздушной тревоги. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для украинской армии, США и России. Эксперт допустил, что российские войска для завершения боевых действий могут атаковать центры принятия решений, и Зеленскому следует уходить в отставку, пока не поздно. Он добавил, что иначе политик «не дотянет» до Рождества.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил 12 ноября, что у России достаточно возможностей для победного завершения украинского конфликта и достижения поставленных целей специальной военной операции.