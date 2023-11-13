Москва, 13 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 310 военных на купянском и краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости Боевая работа 152-мм пушки «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ

«Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля», — сказал представитель Минобороны, говоря о купянском направлении.

Подразделения группировки войск «Запад» при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отразили на этом направлении четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населённых пунктов Загоруйковка и Тимковка в Харьковской области.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 150-ти военнослужащих. Российские военные на этом направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 15-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная (ЛНР).

В российском оборонном ведомстве также сообщили, чтоВСУ за сутки потеряли до 450 бойцов на четырёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Минобороны 13 ноября сообщила, что российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Харьковом. Бойцы ВС России также отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ возле населённого пункта Загоруйковка. Потери украинских сил там составили 40 военных.