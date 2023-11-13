Москва, 13 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. За рубежом вырос интерес к российской технике, зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации, заявил 13 ноября руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Интерес большой», — сказал он журналистам.

Чемезов уточнил, что военнослужащие периодически встречаются с конструкторами и инженерами, чтобы высказать свои пожелания и замечания. Всё это учитывается при создании новой модернизированной техники.

Глава «Ростеха» также добавил, что многие заинтересованные страны хотели бы производить российскую технику у себя, в частности, этот вопрос прорабатывается с партнёрами из Китая.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минпромторга Денис Мантуров 13 ноября заявил об интересе зарубежных заказчиков к российскому лёгкому истребителю пятого поколения Checkmate. По его словам, первый опытный образец истребителя Checkmate может быть создан уже до конца 2025 года. При этом в «Ростехе» рассказали о начале подготовки производства первых образцов истребителей Checkmate. Впервые Checkmate представили на авиакосмическом салоне МАКС в 2021 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу 29 сентября заявил, что Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств.