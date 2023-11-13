Дубай, ОАЭ, 13 ноября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate может быть создан уже до конца 2025 года. Об этом 13 ноября журналистам сообщил заместитель председателя правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Я рассчитываю, что это произойдёт до конца 2025 года», — сказал он в ответ на вопрос о том, когда появится опытный образец Checkmate.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, в госкорпорации «Ростех» рассказали о начале подготовки производства первых образцов истребителей Checkmate. Отмечалось, что в проект внесли изменения и скорректировали сроки первого вылета.

Истребитель Checkmate — это первый отечественный однодвигательный самолёт пятого поколения, который создаёт «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) госкорпорации «Ростех». Впервые Checkmate представили на авиакосмическом салоне МАКС-2021 летом 2021 году. Главными особенностями истребителя являются малозаметность, малая стоимость лётного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».