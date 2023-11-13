Москва, 13 ноября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Россия приступила к подготовке производства первых образцов лёгких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом, сообщили «РИА Новости» в госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.

Kremlin.ru Лёгкий тактический самолёт «Checkmate»

Отмечается, что в проект были внесены изменения, скорректированы сроки первого вылета. Документы конструкторов отправили на завод-изготовитель.

После презентации Checkmate были собраны отзывы и предложения от потенциальных заказчиков.

«Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность самолёта, а также снизило технические риски при его создании», — пояснили в «Ростехе».

Как сообщало ИА Регнум, Нигерия проявила заинтересованность в российских истребителях, в том числе в боевых машинах Checkmate.

17 июня 2022 года стало известно, что истребитель Checkmate совершит свой первый полёт в 2025 году. При этом ранее предполагалось, что это произойдёт в 2025 году, а в 2026 году планировалось произвести установочную партию указанных боевых машин.