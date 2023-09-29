Тула, 29 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, открывая заседание совета министров обороны государств СНГ в Туле.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Он отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества и двусторонних контактов постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны.

«В связи с этим подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области», — заявил министр.

Шойгу назвал символичным, что совместная работа с коллегами началась с посещения тульского оборонного предприятия и знакомства с российской продукцией военного назначения.

Как передавало ИА Регнум, главы делегаций оборонных ведомств России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств — участников СНГ, во время заседания они рассмотрят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. В Минобороны пояснили, что состоится также и обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире.

Перед началом заседания главы делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы. Они почтили минутой молчания память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.