Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Целями израильской армии являются «террористы», а жертвы среди гражданского населения являются сопутствующей потерей, заявил в интервью телеканалу NBC News премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

«Мы намеренно делаем всё, что в наших силах, чтобы нацеливать на террористов, а мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда становятся так называемыми сопутствующими потерями <…>, непреднамеренными жертвами», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что по мере продолжения наземной операции ЦАХАЛ количество жертв среди мирного населения «неуклонно снижается» из-за отъезда жителей Газы со своих территорий. Цель Израиля — минимизировать жертвы среди мирного населения, добавил Нетаньяху.

Премьер назвал израильских военных единственной силой, гарантирующей, что ХАМАС не появятся и не захватят власть в секторе Газа. Анклав должен быть демилитаризирован и дерадикализирован, уточнил он.

По словам Нетаньяху, соглашение по освобождению заложников стало возможным благодаря военному давлению Израиля. Говоря об ответственности за пропуск Израилем нападения ХАМАС, политик заявил, что по завершении конфликта будет организовано тщательное расследование произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, с 7 октября по 11 ноября общее число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 11 тысяч человек, из них 4506 детей и 3027 женщин. Ранения получили 27 490 палестинцев, уточнили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 11 ноября заявил о готовности Израиля противостоять миру по ситуации в секторе Газа. Никакое международное давление не повлияет на стремление Тель-Авива защитить себя, сказал он. Политик добавил, что это не Израиль прячется в больницах, школах, учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, а ХАМАС.