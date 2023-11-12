Женева, Швейцария, 12 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. За время обострившегося конфликта с Израилем на медучреждения в секторе Газа было совершено 137 нападений, в результате которых погиб 521 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«За последние 36 дней ВОЗ зарегистрировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения в Газе, в результате которых 521 человек погиб и 686 получили ранения, в том числе 16 погибших и 38 раненых работников здравоохранения, находившихся при исполнении служебных обязанностей», — говорится в заявлении ВОЗ.

В сообщении также сказано, что нападения на медицинские учреждения и гражданских лиц неприемлемы и являются нарушением международного гуманитарного права и конвенций в области прав человека.

По заявлению организации, из-за перебоев с электричеством, кислородом и водой в больнице Аль-Шифа в Газе умирают недоношенные и новорожденные дети, подключённые к системе жизнеобеспечения.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация не может восстановить связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Она была утрачена на фоне атак на медучреждение. Гебрейесус связал потерю связи с коллегами с сообщениями о неоднократных нападениях на больницу. Он высказал беспокойство по поводу безопасности медработников и пациентов. Глава ВОЗ призвал их к срочной эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, в секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течение всего дня 10 ноября. По словам врача, эвакуация пациентов невозможна, в их числе очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу нельзя. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.

Палестинское движение ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. В медучреждения перестали поступать электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и оборудование, заканчивается коечный фонд, остро не хватает персонала. Ряд медучреждений был разрушен либо выведен из строя из-за обстрелов, ещё часть больниц превратили в пункты временного размещения для лишившихся жилья граждан.