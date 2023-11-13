Москва, 13 ноября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Российские военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу пехоты и грузовой автомобиль украинской армии на артёмовском направлении. Об этом 13 ноября сообщили журналистам в Минобороны России.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что управляющий беспилотником с помощью специальных VR-очков оператор обнаружил двигавшийся по дороге грузовик украинских войск и группу военнослужащих ВСУ, которые пытались укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов, оставшихся после неудачного штурма российских оборонительных позиций.

«В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВДВ успешно используют дроны для ликвидации живой силы украинской армии в укрытиях и уничтожения военной техники.

«При выполнении боевой работы расчёт в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября американский журнал The National Interest написал, что у США вызывает обеспокоенность решение России расширять производство беспилотников. По данным издания, имеется в виду новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник», который может применяться совместно с истребителем пятого поколения Су-57 в роли ведомого.

Ранее в этот же день Минобороны показало кадры уничтожения дронами позиций военнослужащих ВСУ на времевском направлении. На выложенном в интернет видео запечатлено, как российский беспилотник обнаруживает украинских военнослужащих и сбрасывает на них боеприпасы.