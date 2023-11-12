В США заявили об угрозе от нового российского ударного дрона
NI: новый российский ударный дрон представляет серьёзную угрозу
Вашингтон, 12 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В США вызывает тревогу решение России расширять производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал американский журнал The National Interest.
«Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу», — говорится в статье.
Отмечается, что речь идёт, в частности, о новом российском ударном дроне С-70Б «Охотник», который можно применять совместно с истребителем Су-57 в роли ведомого.
В издании подчеркнули, что дрон оснащён авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1. Аппарат создан с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.
Как сообщало ИА Регнум, во второй половине 2024 года будет готов к испытаниям первый образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов. Система подразделяется на восемь классов в зависимости от типа беспилотника и состава сопрягаемых систем. В соответствии с выбранным классом вычислитель может работать с функциями наблюдения за воздушной обстановкой и предотвращения столкновений, бортовым радаром, системами наземного наблюдения.