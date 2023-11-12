Вашингтон, 12 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В США вызывает тревогу решение России расширять производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал американский журнал The National Interest.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Ударный беспилотник «Охотник»

«Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу», — говорится в статье.

Отмечается, что речь идёт, в частности, о новом российском ударном дроне С-70Б «Охотник», который можно применять совместно с истребителем Су-57 в роли ведомого.

В издании подчеркнули, что дрон оснащён авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1. Аппарат создан с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.

Как сообщало ИА Регнум, во второй половине 2024 года будет готов к испытаниям первый образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов. Система подразделяется на восемь классов в зависимости от типа беспилотника и состава сопрягаемых систем. В соответствии с выбранным классом вычислитель может работать с функциями наблюдения за воздушной обстановкой и предотвращения столкновений, бортовым радаром, системами наземного наблюдения.