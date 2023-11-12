Москва, 12 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооружённых сил России уничтожили позиции военнослужащих ВСУ на времеевском направлении, кадры в своём Telegram-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Укрыться невозможно: операторы БПЛА продолжают уничтожать боевиков ВСУ на времеевском участке», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Министерство обороны РФ показало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.

Ранее Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.