Минобороны показало кадры уничтожения позиции ВСУ на времеевском участке
Москва, 12 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооружённых сил России уничтожили позиции военнослужащих ВСУ на времеевском направлении, кадры в своём Telegram-канале опубликовало Министерство обороны РФ.
«Укрыться невозможно: операторы БПЛА продолжают уничтожать боевиков ВСУ на времеевском участке», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Министерство обороны РФ показало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.
Ранее Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.