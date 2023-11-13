Киев, 13 ноября, 2023, 03:27 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 13 ноября в Николаевской области взвыли сирены воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в 03:02 по местному времени.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

На Украине вечером 12 ноября повторные взрывы были слышны в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России на донецком направлении отразили пять атак ВСУ, потери украинской армии составили до 250 военных убитыми и ранеными.

Российские бойцы уничтожили в Николаевской области склад горючего ВСУ, в ДНР — пункт управления 72-й десантной бригады противника.