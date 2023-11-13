Киев, 13 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. В Киеве на фоне вероятности приостановки работы федерального правительства США и нежелания спикера палаты Конгресса Майка Джонсона предоставлять финансовую помощь Украине решили бросить в наступление безоружные войска. Об этом на своём YouTube-канале сказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Сергей Корсун @ ИА Регнум Контрнаступление, Зеленский, всу, сша, танк

«Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия», — заявил он.

При этом командование ВСУ понимает, что продолжать боевые действия неразумно, особенно без помощи Вашингтона, добавил эксперт.

Глава киевского режима стал ненужной фигурой одновременно для украинской армии, США и России. Не исключено, что русские для завершения боевых действий могут атаковать центры принятия решений, предположил Соскин.

По его мнению, для Зеленского наступает чёрная полоса, поэтому ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе до Рождества он «не дотянет».

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле обратили внимание на отчаянное обещание Зеленского о планируемом наступлении ВСУ из-за растущей раздражённости Запада и нежелания давать Киеву боеприпасы на фоне ситуации в Израиле. В Киеве готовы «плясать любые танцы, только бы что-то выпросить», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский отдаёт невыполнимые для ВСУ приказы. На местах украинские командиры не знают как атаковать без техники и людей, российские войска уничтожили всё в течение последних пяти месяцев, сказал разведчик.

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнёв назвал туманными дальнейшие перспективы для армии в зоне боевых действий из-за сложностей с выделением оружия и боеприпасов Украине. Он отметил, что численность личного состава украинских военных оценивается в 1,3 млн человек, всем им необходимо оружие и боеприпасы.