Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о наличии у России достаточного количества методов воздействия для победного завершения украинского конфликта и достижения поставленных целей. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождённые территории СВО

«В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции», — уточнил дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, где стоит ожидать остановки в проведении специальной военной операции. Российский лидер отметил, что дело в данном случае не в территориях, а в безопасности людей, считающих Россию своей родиной.

Экс-разведчик США Скотт Риттер 12 ноября заявил, что Россия в ходе спецоперации может освободить ещё пять областей на Украине. Эксперт полагает, что у киевского режима ещё есть время завершить конфликт дипломатическим путём, пока границы не изменятся.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели СВО должны быть выполнены и что российская армия одержит победу.