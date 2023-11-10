Лондон, 11 ноября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня в секторе Газа, назвав удары израильской армии безосновательными и нелегитимными. Об этом политик заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Фактически сейчас бомбят мирное население. Эти дети, женщины и старики живут и гибнут под обстрелами. Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал французский лидер.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации, по мнению Макрона, сначала станет объявление гуманитарных пауз, а затем прекращение огня.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября Макрон прибыл с визитом в Израиль и встретился с семьями заложников ХАМАС. По его словам, 30 граждан Франции были убиты 7 октября, ещё девять пропали без вести или находятся в заложниках. В Тель-Авиве Макрон выразил солидарность нации с их семьями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа, который унёс сотни жизней. Ничто не может оправдать это деяние и удар по мирным жителям, сказал он. Также французский лидер указал на необходимость открытия гуманитарного доступа в сектор Газа.