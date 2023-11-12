Газа, Палестина, 13 ноября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Израильская армия нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, погибли два недоношенных ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба правительства анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«В медицинском комплексе «Аш-Шифа» мы потеряли двух недоношенных детей, потеряли пациента, находившегося на интенсивной терапии, а также пятерых раненых, жизни которых медицинские бригады не смогли спасти из-за закрытия операционных», — говорится на странице пресс-службы правительства сектора Газа в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Власти анклава привели данные о повреждениях больницы, согласно которым ЦАХАЛ разрушила часть отделения интенсивной терапии, ударила по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому отделению и родильному дому, также обстреляна одна из кислородных линий больницы.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал жертвы среди мирного населения Газы сопутствующими потерями. Он подчеркнул, что по мере продолжения наземной операции ЦАХАЛ количество погибших среди мирных палестинцев «неуклонно снижается» из-за отъезда жителей Газы со своих территорий. Цель Израиля — минимизировать жертвы среди мирного населения, сказал премьер.

В секторе Газа в результате атак ЦАХАЛ закрылись 22 больницы и 49 медицинских центров. Кроме того, израильские военные нанесли удары по 53 машинам скорой помощи, заявили в пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС.

В Международном комитете Красного Креста отметили, что серьёзный удар по системе здравоохранения в Газе наносят нападения на медицинские учреждения и медиков. Жизни тысяч мирных жителей, пациентов и медперсонала находятся в опасности, заявили в офисе организации.