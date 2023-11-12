Вашингтон, 13 ноября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что американские военные нанесли два удара по целям на востоке Сирии. Позже информацию подтвердил глава минобороны США Ллойд Остин.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

По сообщению Гриффин, атаке ВВС США подверглись объекты проиранских группировок.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что 12 ноября нанесены удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Сделано это было в ответ на продолжающиеся обстрелы американских военных баз в Ираке и Сирии.

Целями ударов стали тренировочная база в Абу-Кемаль и здание в Майадин, откуда стреляли боевики.

Как сообщало ИА Регнум, Иран не причастен к недавним атакам на военные базы США в странах Ближнего Востока. Об этом 10 ноября заявил постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир-Саид Ирвани.

На три американские военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, были совершены нападения. Отмечается, что по меньшей мере два раза при помощи дронов была атакована база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Ещё одно нападение с использованием беспилотника было совершено на американский военный объект в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Кроме того, вооружённые отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли базу, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.

В Сирии после ударов ВВС США по складам с оружием, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группировками, погибли девять человек.