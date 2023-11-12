США нанесли два авиаудара по объектам проиранских сил на востоке Сирии
Пентагон: ВВС США нанесли два удара по объектам проиранских сил на востоке Сирии
Вашингтон, 13 ноября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что американские военные нанесли два удара по целям на востоке Сирии. Позже информацию подтвердил глава минобороны США Ллойд Остин.
По сообщению Гриффин, атаке ВВС США подверглись объекты проиранских группировок.
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что 12 ноября нанесены удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Сделано это было в ответ на продолжающиеся обстрелы американских военных баз в Ираке и Сирии.
Целями ударов стали тренировочная база в Абу-Кемаль и здание в Майадин, откуда стреляли боевики.
Как сообщало ИА Регнум, Иран не причастен к недавним атакам на военные базы США в странах Ближнего Востока. Об этом 10 ноября заявил постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир-Саид Ирвани.
На три американские военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, были совершены нападения. Отмечается, что по меньшей мере два раза при помощи дронов была атакована база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Ещё одно нападение с использованием беспилотника было совершено на американский военный объект в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Кроме того, вооружённые отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли базу, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.
В Сирии после ударов ВВС США по складам с оружием, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группировками, погибли девять человек.