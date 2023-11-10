Тегеран, 10 ноября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Иран не причастен к недавним атакам на военные базы США в странах Ближнего Востока. Об этом заявил 10 ноября постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир-Саид Ирвани.

Mahmoud Issa/Global Look Press

«Иран не причастен ни к одному из нападений на американские войска и военные базы в регионе Ближнего Востока», — приводит иранское госагентство Tasnim слова Ирвани.

Он отметил, что к атакам могут быть причастны другие силы на Ближнем Востоке, уточнив, что в случае продолжения палестино-израильского конфликта, война может распространиться на весь регион.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 ноября по американской военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии было выпущено не менее 15 ракет. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии, был слышен мощный взрыв. По словам очевидцев, взрыв был хорошо слышен в окрестностях военной базы. В небе был замечен беспилотник.

Ранее стало известно, что на три американские военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, были совершены нападения. Отмечается, что по меньшей мере два раза при помощи дронов была атакована база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Ещё одно нападение с использованием беспилотника было совершено на американский военный объект в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Кроме того, вооружённые отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли базу, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.