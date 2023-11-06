Бейрут, 6 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. На три американские военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, были совершены нападения, передаёт телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Отмечается, что по меньшей мере два раза при помощи дронов была атакована база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Ещё одно нападение с использованием беспилотника было совершено на американский военный объект в сирийском пограничном городе Эт-Танф.

Кроме того, вооружённые отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли базу, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября по военной базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар также нанесли удар беспилотники. В результате атаки на её территории было слышно несколько взрывов.

По американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 30 октября нанесли ракетный удар. На самой базе и в её окрестностях в результате этого прогремели несколько взрывов.

Военная база США в Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке 29 октября подверглась атаке беспилотников. По данным телеканала Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в рядах которого есть вооружённые формирования шиитов.