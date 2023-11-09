Дамаск, 9 ноября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В Сирии после ударов ВВС США по приказу президента Джо Байдена по складам с оружием, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группировками, погибли девять человек. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате атаки американских истребителей были убиты девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки.

Как сообщало ИА Регнум, атака по объектам, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами, была произведена в порядке самообороны, в ответ на обстрелы американских войск и баз в Ираке и Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Мощный взрыв был слышен вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии.